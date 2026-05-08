Reconoce Xóchitl Contreras a Maru Campos por cumplir compromiso educativo en Valle del Sol

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La entrega de la Secundaria Federal No. 22 beneficiará a familias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras reconoció a la gobernadora Maru Campos por concretar la entrega de infraestructura de la Escuela Secundaria Federal No. 22, ubicada en el sector Valle del Sol, obra que permitirá ampliar el acceso educativo para estudiantes del Distrito 5 en Ciudad Juárez.

La legisladora participó en la entrega oficial de las instalaciones y destacó que la nueva secundaria representa una respuesta a una demanda de familias de esta zona de crecimiento habitacional, donde durante años se solicitó mayor infraestructura educativa.

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La nueva institución permitirá que cientos de estudiantes cuenten con una escuela más cercana a sus hogares, facilitando el traslado diario y brindando mayor tranquilidad a madres y padres de familia del sector suroriente de la ciudad.

La obra beneficiará principalmente a jóvenes de colonias cercanas a Valle del Sol y áreas aledañas, quienes ahora podrán continuar su formación académica en instalaciones adecuadas y funcionales.

“Cada escuela que se construye, cada espacio digno que se entrega, representa una oportunidad más para nuestras niñas, niños y jóvenes. Este es el tipo de resultados que las familias esperan y merecen”, expresó la diputada.

Durante el evento, Contreras señaló que invertir en educación significa fortalecer el futuro de Ciudad Juárez y reconoció el trabajo de la administración estatal por impulsar proyectos enfocados en atender necesidades prioritarias de la población.

La legisladora reiteró que continuará gestionando recursos e infraestructura para mejorar la calidad de vida de las familias juarenses, especialmente en materia educativa y de desarrollo comunitario.

“Seguiremos trabajando por un mejor Juárez, escuchando a la gente y dando resultados que verdaderamente impacten en la vida de nuestras familias”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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