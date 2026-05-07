Respalda Arturo Zubía exigencia de informe federal sobre crisis del campo

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El diputado del PAN advirtió que pequeños productores enfrentan falta de rentabilidad y altos costos de insumos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Arturo Zubía Fernández, respaldó el exhorto dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno Federal para que presente un informe público sobre la situación que enfrenta el sector agropecuario en el país.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, el legislador señaló que la crisis que atraviesa el campo chihuahuense ya genera afectaciones severas entre productores, particularmente por el incremento en costos de operación y la falta de rentabilidad en las actividades agrícolas.

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Zubía Fernández indicó que en su región existen actualmente decenas de hectáreas agrícolas en venta debido a que sus propietarios ya no pueden sostener los gastos relacionados con combustible, fertilizantes y semillas.

El diputado explicó que en su zona operan alrededor de 2 mil 400 socios agrícolas con un promedio de cuatro hectáreas por productor, quienes enfrentan además el impacto de dos años consecutivos sin ciclo agrícola.

“La realidad está allí en el campo, la realidad está en el que se asolea, la realidad está en el de sombrero”.

El legislador panista destacó que el precio de un saco de fertilizante de 50 kilogramos alcanza actualmente los mil pesos, situación que, afirmó, complica aún más las condiciones para pequeños productores.

Asimismo, llamó a diputadas y diputados a acudir a una próxima asamblea del sector agrícola para conocer directamente las problemáticas y reclamos de quienes dependen de la producción rural.

Zubía Fernández sostuvo que atender la crisis del campo no solo impacta al sector agropecuario, sino también a miles de familias y economías regionales vinculadas a la actividad agrícola y ganadera en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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