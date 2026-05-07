Exige Ismael Pérez Pavía informe federal sobre crisis del campo mexicano

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El diputado del PAN pidió transparentar presupuesto, apoyos y acciones de la Sader tras cambio de titular.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Ismael Pérez Pavía, presentó un exhorto para solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno Federal un informe público sobre la situación que enfrenta la dependencia tras la salida de su anterior titular.

La propuesta busca conocer las acciones implementadas por la Federación ante la crisis que atraviesa el campo mexicano, así como el estado actual de programas, apoyos y estrategias dirigidas al sector agropecuario.

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El legislador explicó que el exhorto solicita información relacionada con programas productivos, presupuesto ejercido, apoyos para productores, tecnificación agrícola, comercialización, seguridad rural, situación fitosanitaria e importaciones agroalimentarias.

Pérez Pavía señaló que el presupuesto de la Secretaría registró una reducción cercana al 40 por ciento en términos reales, al pasar de aproximadamente 128 mil millones de pesos en sus niveles más altos a cerca de 70 mil millones de pesos.

“El campo mexicano merece claridad, merece estrategia y merece un gobierno que explique qué está haciendo frente a una crisis que ya no se puede ocultar”.

El diputado panista indicó que la situación del sector agropecuario se ha agravado por factores como sequía, inflación, inseguridad, incremento en costos de producción y disminución de apoyos gubernamentales.

También afirmó que en estados como Chihuahua el impacto es particularmente relevante debido a que miles de familias dependen de actividades agrícolas y ganaderas para su sustento.

El exhorto plantea que la rendición de cuentas en materia agropecuaria resulta fundamental por la importancia del sector en la producción de alimentos, la economía rural y el desarrollo social del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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