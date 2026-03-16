Realiza diputada María Antonieta Pérez reuniones vecinales para dialogar sobre temas políticos en Juárez

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La legisladora de Morena informó a habitantes de Praderas del Sol y Villas de Alcalá sobre reforma electoral y gestión comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, sostuvo reuniones informativas con vecinos de las colonias Praderas del Sol y Villas de Alcalá con el objetivo de dialogar sobre temas políticos y recoger gestiones para sus comunidades.

Durante los encuentros, la legisladora explicó a las y los asistentes temas relacionados con la reforma electoral y la propuesta de elección directa de regidores, asuntos que, señaló, tienen impacto directo en la participación democrática de la ciudadanía.

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En las reuniones también se entregaron credenciales a militantes y se recibieron solicitudes de gestión para atender necesidades de infraestructura y servicios en las colonias del distrito 10, zona que representa la diputada en el Congreso del Estado.

Pérez Reyes destacó que este tipo de encuentros buscan fortalecer la organización comunitaria y mantener informada a la población sobre los debates legislativos y políticos que se desarrollan a nivel local y nacional.

“Ahora en Praderas del Sol y Villas de Alcalá tuvimos reunión informativa, recibimos gestiones para sus colonias, les platicamos sobre eventos importantes de la semana y entregamos credenciales. Continuamos haciendo comunidad”.

Durante las reuniones, las y los vecinos plantearon inquietudes, dudas y peticiones relacionadas con mejoras para sus colonias, mismas que serán integradas en la agenda de trabajo que la legisladora impulsa desde el Poder Legislativo estatal.

La diputada señaló que la reforma electoral y la elección directa de regidores son temas que buscan fortalecer la participación ciudadana, al permitir que la población tenga mayor incidencia en las decisiones públicas.

Finalmente, María Antonieta Pérez reiteró que continuará realizando reuniones informativas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía y atender las necesidades de las comunidades que conforman su distrito.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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