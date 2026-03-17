Presenta SEyD programa “Lee Conmigo” para fomentar lectura en estudiantes

La estrategia contempla actividades lúdicas en escuelas de nivel básico durante nueve semanas.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) presentó el programa “Lee Conmigo”, una estrategia orientada a fortalecer la lectura y escritura en estudiantes de nivel básico en el estado.
El proyecto será implementado en planteles de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM), tanto del subsistema estatal como federal, mediante una metodología basada en actividades lúdicas durante un periodo de nueve semanas.
Durante la presentación, el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la importancia de la lectura como herramienta formativa.
“Leer es abrir una puerta al conocimiento, a la imaginación y al pensamiento crítico”, expresó.
El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, indicó que el programa responde a la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico en niñas, niños y adolescentes, mientras que autoridades educativas señalaron que se brindará acompañamiento a docentes y escuelas.
Como parte del arranque, se entregaron materiales didácticos a personal educativo, incluyendo libros y contenidos diseñados para incentivar el hábito lector en el aula.
El programa contempla tres etapas: exploración, apropiación y trascendencia, con las que se busca que el alumnado no solo lea, sino que integre y reflexione sobre los contenidos.
La SEyD señaló que esta estrategia forma parte de los esfuerzos para impulsar una formación integral en el sistema educativo, mediante herramientas que fortalezcan habilidades cognitivas y expresivas desde edades tempranas.
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