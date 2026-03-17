Presenta SEyD programa “Lee Conmigo” para fomentar lectura en estudiantes

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La estrategia contempla actividades lúdicas en escuelas de nivel básico durante nueve semanas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) presentó el programa “Lee Conmigo”, una estrategia orientada a fortalecer la lectura y escritura en estudiantes de nivel básico en el estado.

El proyecto será implementado en planteles de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM), tanto del subsistema estatal como federal, mediante una metodología basada en actividades lúdicas durante un periodo de nueve semanas.

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Durante la presentación, el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la importancia de la lectura como herramienta formativa.

“Leer es abrir una puerta al conocimiento, a la imaginación y al pensamiento crítico”, expresó.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, indicó que el programa responde a la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico en niñas, niños y adolescentes, mientras que autoridades educativas señalaron que se brindará acompañamiento a docentes y escuelas.

Como parte del arranque, se entregaron materiales didácticos a personal educativo, incluyendo libros y contenidos diseñados para incentivar el hábito lector en el aula.

El programa contempla tres etapas: exploración, apropiación y trascendencia, con las que se busca que el alumnado no solo lea, sino que integre y reflexione sobre los contenidos.

La SEyD señaló que esta estrategia forma parte de los esfuerzos para impulsar una formación integral en el sistema educativo, mediante herramientas que fortalezcan habilidades cognitivas y expresivas desde edades tempranas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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