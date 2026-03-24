Presenta Estado operativo “Semana Santa Segura 2026” en Chihuahua

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Autoridades desplegarán acciones coordinadas para prevenir accidentes y proteger a turistas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó el operativo interinstitucional “Semana Santa Segura 2026”, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y visitantes durante el próximo periodo vacacional.

El despliegue contará con la participación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como de las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Turismo, quienes trabajarán de manera coordinada en puntos de alta afluencia.

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Entre las principales acciones se contempla la vigilancia en centros recreativos, carreteras y zonas consideradas de riesgo, priorizando la prevención de accidentes.

El titular de Protección Civil Estatal, Luis Corral Torresdey, informó que se realizarán recorridos para verificar que los espacios recreativos cumplan con las medidas de seguridad necesarias.

“Se pide a la población evitar ingresar a presas, ríos o canales, así como no encender fogatas en espacios naturales”, señaló.

Por su parte, la Subsecretaría de Movilidad implementará puntos de auxilio en carreteras y reforzará operativos viales, con énfasis en la política de cero tolerancia al consumo de alcohol al conducir.

Las autoridades también recomendaron revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera y respetar los límites de velocidad.

En materia turística, se prevé una alta afluencia de visitantes, por lo que se destacó la importancia de la coordinación institucional para garantizar una experiencia segura.

El sector salud, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, mantendrá ambulancias y personal especializado en puntos estratégicos, además de exhortar a padres de familia a supervisar a menores en espacios recreativos.

Finalmente, se recordó que la línea de emergencias 9-1-1 estará disponible las 24 horas para atender cualquier incidente durante el periodo vacacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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