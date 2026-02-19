Pide Maru Campos investigar a Marx Arriaga en la UACJ

Publicidad - LB2 -

Gobernadora cuestiona el papel del exfuncionario de la SEP en los libros de texto y su regreso a la universidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, pidió que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) investigue a Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras su llegada a esta frontera para reincorporarse como académico.

La mandataria estatal cuestionó el trabajo realizado por Arriaga durante su gestión en la SEP, particularmente en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos, los cuales generaron debate nacional por su enfoque pedagógico y contenidos.

“Ha contribuido a los libros de texto de manera falsa, de manera errónea, de manera ideológica y de manera muy radical y venenosa para nuestros niños”.

Campos Galván sostuvo que, ante su retorno a la vida académica en la UACJ, la institución debería revisar su actuación.

“Yo le haría un tiempo como rector de la UACJ, para investigarlo”.

El miércoles 18 de febrero, Arriaga arribó a Ciudad Juárez y fue recibido con una manifestación en la que algunos participantes le recordaron que los contenidos de los libros de texto no fueron responsabilidad exclusiva suya, sino resultado de un proceso institucional dentro de la SEP.

Arriaga contaba con licencia sin goce de sueldo como investigador de la UACJ y se prevé que en el próximo semestre retome sus funciones en el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas. Su regreso ocurre luego de dejar el cargo federal en medio de la controversia que acompañó la distribución de los nuevos materiales educativos en el país.

La discusión en torno a los libros de texto gratuitos marcó la agenda educativa nacional en 2023 y 2024, con posicionamientos encontrados entre gobiernos estatales, autoridades federales, especialistas y organizaciones civiles. En Chihuahua, la administración estatal mantuvo una postura crítica frente a dichos materiales, lo que derivó en debates jurídicos y políticos sobre su implementación.

