Perfilan encuestas ventaja de Morena en Chihuahua y competencia PAN rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

Sondeos ubican a Pérez Cuéllar y Bonilla como principales aspirantes en un escenario aún en definición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Diversos ejercicios demoscópicos colocan a Morena con ventaja en la intención de voto rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene como principal fuerza opositora en un escenario que aún permanece en evolución.

De acuerdo con mediciones recientes, Morena supera el 43 por ciento de preferencia electoral, con una diferencia estimada de entre 15 y 20 puntos sobre el PAN, lo que perfila una contienda con ventaja inicial para el partido guinda.

- Publicidad - HP1

Al interior de Morena, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, encabeza las preferencias con alrededor del 37 por ciento, seguido por la senadora Andrea Chávez, quien registra cerca del 33 por ciento, en una competencia interna cerrada.

En el caso del PAN, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, aparece como el perfil mejor posicionado, con niveles de conocimiento cercanos al 55 por ciento y una preferencia interna que ronda el 33 por ciento.

Los estudios coinciden en que la elección se definirá principalmente en los municipios de Chihuahua capital y Ciudad Juárez, que concentran el mayor número de votantes y donde factores como seguridad y desempeño gubernamental serán determinantes.

En el ámbito municipal, las encuestas ubican al PAN con ventaja para retener la alcaldía de Chihuahua, con una intención de voto cercana al 42.5 por ciento, frente a Morena, que se sitúa en segundo lugar con alrededor del 32.9 por ciento.

Al interior de Morena en la capital, Brenda Ríos y Marco Quezada encabezan las preferencias, mientras que en el PRI destaca Alejandro Domínguez como el aspirante mejor posicionado.

Los sondeos fueron elaborados mediante muestras representativas con niveles de confianza del 95 por ciento, lo que ofrece una fotografía del escenario político actual; sin embargo, los resultados aún son preliminares y pueden modificarse conforme avance el proceso electoral.

Galería

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.