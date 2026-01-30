Otorga Maru Campos descuento de hasta 40% en ISN a micro y pequeñas empresas

Publicidad - LB2 -

El estímulo fiscal busca fortalecer la generación y conservación de empleo formal en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas empresas (Mipymes) del estado, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció un descuento de hasta 40 por ciento en el pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para aquellas unidades económicas que cuenten con uno a 10 empleados.

El estímulo fue formalizado mediante la publicación del Acuerdo No. 004/2026 en el Periódico Oficial del Estado, con fecha del 28 de enero, en el cual también se establece una prórroga hasta el 31 de marzo para que las empresas puedan realizar el trámite correspondiente.

De acuerdo con el documento, los contribuyentes que ya hayan solicitado previamente este beneficio serán considerados automáticamente, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento administrativo. Asimismo, se señala que las empresas con uno a 50 empleados podrán acceder al incentivo que les corresponda y contarán con el mismo plazo ampliado para realizar su gestión.

El acuerdo precisa que la finalidad del estímulo es aliviar la carga financiera de las Mipymes, consideradas un pilar en la economía estatal, y favorecer la conservación y creación de empleos formales, en un contexto de presiones económicas para este sector.

“El ahorro obtenido con el estímulo para el pago del Impuesto sobre Nóminas permitirá aumentar el flujo financiero de las empresas beneficiadas, para invertirlo en su crecimiento y mantener las fuentes de empleo que generan actualmente”, establece el acuerdo publicado.

Para acceder al descuento, las empresas deberán presentar un escrito libre ante las oficinas de Recaudación de Rentas, que incluya nombre o razón social, RFC, CURP en caso de personas físicas, así como la cédula de determinación de cuotas y comprobante de pago del IMSS correspondiente a diciembre.

Entre los requisitos adicionales se encuentra la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales y federales, identificación oficial del contribuyente o representante legal, y la documentación que acredite la personalidad jurídica, en caso de actuar a nombre de terceros o de personas morales.

Con esta medida, el Gobierno del Estado busca impulsar un entorno fiscal más favorable para las Mipymes, al considerarlas un componente estratégico para la estabilidad laboral y el desarrollo económico de Chihuahua.

