María Antonieta Pérez anuncia jornadas dominicales para mejorar parques en el Distrito 10

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La diputada informó que intervendrán 14 espacios públicos con mobiliario elaborado a partir de materiales reutilizados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes anunció un programa de mejoramiento urbano y vecinal en colonias del Distrito 10, con el objetivo de intervenir parques y espacios públicos mediante jornadas comunitarias cada domingo.

La legisladora informó que se tiene identificada una primera lista de 14 parques y áreas públicas que serán atendidas como parte de esta iniciativa, en coordinación con vecinos de las colonias donde se realizarán los trabajos.

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De acuerdo con Pérez Reyes, el propósito del programa no se limita a la instalación de mobiliario urbano, sino que busca recuperar espacios para la convivencia comunitaria y promover que quienes viven cerca de ellos participen en su cuidado.

“Cada domingo estaremos haciendo este mismo trabajo: equipando los parques, colocando mobiliario y, sobre todo, conviviendo con los vecinos para que ellos también tengan conciencia de que deben ser promotores y cuidadores de sus espacios inmediatos, de sus espacios públicos y de sus colonias”.

La diputada explicó que parte del mobiliario será elaborado con fibra de vidrio utilizada en largueros, material que fue donado por una empresa maquiladora y posteriormente transformado para darle una nueva utilidad en parques y áreas verdes.

El esquema, señaló, permite aprovechar materiales que en otro contexto habrían terminado como desecho, para convertirlos en bancas y estructuras que también pueden servir como soporte para instalar sombras.

Como antecedente, Pérez Reyes recordó que en meses anteriores se intervino un parque en Riberas del Bravo, donde se construyeron bancas y una estructura que actualmente proporciona sombra a las personas que utilizan el espacio.

“Seguiremos trabajando para que Juárez tenga colonias un poco más habitables”.

La legisladora indicó que la intención es mantener las jornadas de manera constante, con participación vecinal, para avanzar en la recuperación de más espacios públicos del Distrito 10.

Pérez Reyes sostuvo que el fortalecimiento de la convivencia vecinal será uno de los ejes del programa, al considerar que la recuperación de parques también depende de la relación entre la comunidad y los espacios donde desarrolla su vida cotidiana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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