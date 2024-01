Promete Claudia Sheinbaum devolver al pueblo de México su apoyo desde Cuauhtémoc

Publicidad - LB2 -

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – En una enérgica reunión con militantes y simpatizantes en Cuauhtémoc, Chihuahua, Claudia Sheinbaum, precandidata única a la Presidencia de México por Morena, PT y PVEM, expuso su firme compromiso de devolver al pueblo mexicano el apoyo recibido durante su formación. Resaltó que su adhesión a la política fue motivada por el deseo de retribuir al pueblo lo que recibió en educación, reafirmando los principios de Morena de honestidad, integridad y lealtad hacia la nación.

En este primer encuentro del 2024, Sheinbaum enfatizó la visión de la Cuarta Transformación de garantizar una vida digna para todos los mexicanos, contrastando con las políticas de gobiernos anteriores. Criticó las nociones de austeridad previas que reducían el gasto público en sectores clave como educación y salud, y argumentó que la austeridad republicana actual busca justicia social y el bienestar de los menos favorecidos.

Poniendo especial énfasis en la educación, Sheinbaum citó ejemplos exitosos de su mandato en la Ciudad de México, como programas de becas y la creación de nuevas universidades. Subrayó que fortalecer la educación pública es fortalecer a México, reconociendo el papel fundamental de los maestros y maestras en este proceso.

‘’Si decidí incorporarme a la política, fue porque tomé una decisión: Regresarle al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio en educación. Y por eso llevamos en el corazón, en el pecho, en la mente grabado el principio de Morena: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chihuahua, ni al pueblo de México’’, puntualizó.