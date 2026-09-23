Mantiene SEyD clases a distancia en la región norte por pronóstico de lluvias

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La medida busca proteger a la comunidad educativa ante lluvias fuertes y mantener actividades académicas con alternativas remotas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte informó que el servicio educativo continuará bajo la modalidad a distancia en todos los niveles de la región norte del estado, ante el pronóstico de lluvias fuertes previsto para las próximas horas.

La dependencia estatal indicó que la determinación se tomó como medida preventiva, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo a la educación.

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De acuerdo con la información oficial, las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona norte obligan a mantener esquemas alternativos para dar continuidad al servicio educativo sin exponer a la comunidad escolar.

“La medida tiene como prioridad salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y dar continuidad al servicio mediante alternativas a distancia”.

La SEyD señaló que mantiene coordinación permanente con autoridades de Protección Civil, así como con las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para dar seguimiento a la evolución del clima y definir las medidas correspondientes.

La dependencia agregó que durante este jueves se evaluará si continúa la modalidad a distancia o si se modifica, conforme a las condiciones que se presenten en la región y con prioridad en la seguridad de estudiantes y personal educativo.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de madres, padres de familia y tutores, además del compromiso de docentes, directivos y personal escolar para sostener las actividades académicas durante la contingencia.

Finalmente, la Secretaría llamó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la propia dependencia, donde se darán a conocer las actualizaciones relacionadas con el servicio educativo.

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