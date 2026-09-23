Mantiene Estado apoyo alimentario por lluvias en Ciudad Juárez

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La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común mantiene abiertas sus oficinas y realiza recorridos para detectar necesidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado mantiene atención a la población afectada por las lluvias registradas en Ciudad Juárez, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

La dependencia estatal informó que sus oficinas permanecen abiertas para orientar a la ciudadanía y brindar apoyo alimentario mediante el programa NutriChihuahua, dirigido a personas y familias que requieran asistencia durante la contingencia.

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La subsecretaria Austria Galindo realiza recorridos en distintos sectores de la ciudad, acompañada por personal de la dependencia, con el propósito de identificar necesidades derivadas de las precipitaciones.

De acuerdo con la información difundida, en las oficinas de la Subsecretaría se atiende a las y los usuarios que acuden a solicitar apoyo, además de dar seguimiento a los reportes recibidos durante la jornada.

La Secretaría indicó que mantendrá presencia en territorio para detectar necesidades y canalizar solicitudes relacionadas con las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

La ciudadanía que requiera apoyo o desee reportar alguna situación puede comunicarse por medio de las redes sociales de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común o de la subsecretaria Austria Galindo.

También se puso a disposición el número de WhatsApp 657 136 1811 para recibir reportes y solicitudes de atención.

La dependencia estatal reiteró que continuará con la orientación, seguimiento y apoyo alimentario a la población que lo necesite mientras persistan las afectaciones por las lluvias en Ciudad Juárez.

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