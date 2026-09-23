Invita Ichijuv a participar en Premio Estatal de la Juventud 2026

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La convocatoria está dirigida a jóvenes de 12 a 29 años y permanecerá abierta hasta el 16 de octubre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud invitó a jóvenes de todo el estado a participar en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026, reconocimiento orientado a destacar trayectorias, proyectos y aportaciones en distintos ámbitos.

De acuerdo con la dependencia, podrán participar jóvenes de 12 a 29 años nacidos en el estado de Chihuahua, que cuenten con una trayectoria destacada en alguna de las siete distinciones contempladas en la convocatoria.

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Las categorías son Actividades Académicas, Expresiones Artísticas y Artes Populares, Labor Altruista y Comunitaria, Inclusión Social, Protección del Medio Ambiente, Ingenio Emprendedor, así como Fomento y Logros Deportivos.

La participación podrá realizarse de manera individual o en equipo, y cada aspirante podrá postularse únicamente en una distinción. Quienes hayan obtenido previamente el Premio Estatal de la Juventud en cualquiera de sus categorías o ediciones no podrán participar nuevamente.

La directora general del Ichijuv, Fernanda Martínez, destacó que el Premio busca brindar espacio y reconocimiento a las juventudes que realizan aportaciones desde sus comunidades.

“En este certamen las historias de las y los jóvenes chihuahuenses son compartidas y reconocidas”.

Por cada una de las siete distinciones se integrará un jurado calificador conformado por especialistas, quienes evaluarán las postulaciones y determinarán a una persona o equipo ganador, así como hasta dos menciones honoríficas.

Cada persona o equipo ganador recibirá un estímulo económico de 30 mil pesos y participará junto con el Ichijuv en una actividad o evento para compartir su experiencia con otras juventudes de Chihuahua.

Para participar será necesario llenar el formato de inscripción y presentar cartas de exposición de motivos, recomendación o autopostulación, además de documentación personal y evidencias que acrediten la trayectoria de la persona participante.

En el caso de menores de edad, se deberá presentar autorización de la madre, padre o tutor, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

La convocatoria se encuentra abierta desde el 22 de septiembre y cerrará el viernes 16 de octubre de 2026. Las bases completas y el formulario de registro pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Instituto Chihuahuense de la Juventud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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