Registra Estado 169 incidencias por lluvias en Chihuahua

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Ciudad Juárez concentró 161 reportes, principalmente por inundaciones, rescates, encharcamientos, bardas caídas y derrumbes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se han atendido 169 incidencias relacionadas con las lluvias y condiciones climáticas registradas en la entidad.

De acuerdo con el reporte estatal, las incidencias fueron contabilizadas entre las 13:00 horas del martes 22 de septiembre y las 12:00 horas de este miércoles 23.

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Ciudad Juárez concentró la mayor cantidad de reportes, con 161 incidencias, principalmente por acumulación de agua, afectaciones en infraestructura urbana y situaciones de riesgo derivadas de las precipitaciones y fuertes rachas de viento.

Del total registrado en el municipio fronterizo, 102 casos correspondieron a inundaciones, 14 a rescates, 12 a encharcamientos o desbordamientos de río, 10 a caídas de barda y ocho a derrumbes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que también se atendieron reportes relacionados con árboles, postes y cables caídos, cortocircuitos, hundimientos, inestabilidad de laderas y otros incidentes asociados al temporal.

Durante las primeras horas de este miércoles, autoridades municipales implementaron cierres temporales en diversas vialidades y pasos a desnivel de Ciudad Juárez debido a la acumulación de agua.

Además, se realizaron labores de desazolve y apoyo a automovilistas que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sectores que continúan con afectaciones se encuentran zonas de Insurgentes, Viaducto, Eje Vial Juan Gabriel, Paseo de la Victoria, avenida De las Torres, Cuatro Siglos y Tecnológico, entre otros.

En Meoqui se atendieron cuatro incidencias, entre ellas la caída de un árbol y un poste, apoyo a una persona en situación de calle y un accidente de tránsito sin personas lesionadas.

En Delicias también se registraron cuatro reportes, principalmente relacionados con cortocircuitos derivados de las condiciones climáticas.

La CEPC indicó que el resto del estado permanece bajo monitoreo preventivo, en coordinación con corporaciones municipales, ante la presencia de lluvias, escurrimientos y posibles afectaciones durante las próximas horas.

La dependencia exhortó a la población a evitar cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua, reducir la velocidad al conducir y mantenerse informada mediante canales oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades pidieron comunicarse al número 9-1-1.

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