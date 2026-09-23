Mantiene Protección Civil alerta amarilla por lluvias en Chihuahua

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La CEPC prevé lluvias de moderadas a fuertes, con acumulados de hasta 50 milímetros en distintas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene la alerta amarilla preventiva en Chihuahua, ante el pronóstico de lluvias fuertes durante las próximas horas en diversas regiones de la entidad.

La dependencia informó que las condiciones se deben a la presencia de inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y un canal de baja presión asociado al monzón mexicano, en interacción con un frente frío ubicado en el sur de Estados Unidos.

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Para este miércoles se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulaciones de 25.1 a 50 milímetros en gran parte del estado.

Los municipios con mayor presencia de precipitaciones serían Juárez, Namiquipa, Carichí, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, Jiménez, Camargo y La Cruz.

Para el resto del territorio estatal se anticipan lluvias dispersas a moderadas, con chubascos de entre 5.1 y 25 milímetros de acumulación.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para este miércoles también se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora en municipios como Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Rosario, Huejotitán, Parral, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

Las temperaturas máximas previstas para esta tarde son de 25 grados centígrados en Chihuahua, 23 en Juárez, 28 en Ojinaga, 26 en Delicias, 27 en Camargo, 28 en Jiménez, 24 en Parral, 35 en Chínipas y 20 en Guachochi.

Para el jueves 24 de septiembre continuará la posibilidad de lluvias en distintas regiones, con acumulados de moderados a puntualmente fuertes en la mayor parte del territorio estatal.

La CEPC pronosticó que las precipitaciones del jueves podrían alcanzar entre 25.1 y 50 milímetros, principalmente en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Balleza, Julimes y La Cruz.

La dependencia recomendó evitar cruzar arroyos, ríos, vados o zonas inundadas; conducir con precaución; reducir la velocidad ante lluvia o baja visibilidad; y mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios y estructuras que pudieran representar riesgo.

También pidió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados mediante canales oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil.

Ante cualquier situación de emergencia, la población debe comunicarse al número 9-1-1.

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