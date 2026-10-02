Trabaja Municipio con cuadrillas de bacheo en bulevar Talamás Camandari

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Obras Públicas interviene la vialidad con apoyo de Protección Civil, Alumbrado Público y Seguridad Vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, mantiene trabajos de bacheo en el bulevar Manuel Talamás Camandari, con el propósito de habilitar carriles y mejorar las condiciones de circulación en este sector de la ciudad.

Las labores forman parte de las acciones de atención a vialidades afectadas por las lluvias recientes, donde se registraron encharcamientos, acumulación de lodo y daños en la superficie de rodamiento.

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En el operativo participan cuadrillas de Obras Públicas encargadas de la colocación de asfalto en las zonas dañadas, una vez que las condiciones permiten intervenir los tramos afectados.

Personal de la Dirección de Protección Civil también se encuentra en el lugar, apoyando con el retiro de agua en encharcamientos para facilitar el ingreso y operación de las cuadrillas de bacheo.

De manera paralela, el municipio mantiene maquinaria en el área para retirar tierra de arrastre y acumulaciones importantes de lodo, con el fin de agilizar los trabajos y mejorar las condiciones operativas en la vialidad.

A estas acciones se sumó personal de la Dirección de Alumbrado Público, encargado de realizar revisiones en luminarias y cableado para prevenir incidentes durante la noche.

La Coordinación General de Seguridad Vial participa en el operativo mediante labores de abanderamiento y apoyo al flujo vehicular, con el objetivo de ordenar la circulación mientras continúan los trabajos en el sector.

El Gobierno Municipal informó que estas intervenciones buscan recuperar la movilidad en el bulevar Manuel Talamás Camandari y atender los daños generados por las condiciones climáticas recientes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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