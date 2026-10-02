¿Cruz o Bonilla?

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Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum le dejó muy claro a las diferentes corrientes de Morena quién es la que manda.

Para sorpresa de muchos morenistas, a pesar de tantos añoxs de campaña anticipada, mucha publicidad en redes sociales y mucha cercanía con los altos mandos de la cuarta transformación, Andrea Chávez no fue seleccionada para ser la candidata de Morena para la gobernatura de Chihuahua.

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El seleccionado por las encuestas (o la presidencia) fue Cruz Pérez Cuellar, quien ha sido alcalde de nuestra bella ciudad fronteriza.

A mí no me sorprendió mucho que Cruz quedara como el candidato para “acabar” con el PAN en Chihuahua, la verdad es que era muy obvio que la presidenta y su gente están sacando de su camino a los personajes incómodos de Morena pertenecientes al Obradorismo, como lo son Andy López Beltrán, Adán Augusto, Luisa María Alcalde y Ruben Rocha Moya. Esa misma corriente que tiende a desafiar erróneamente las instrucciones de la máxima mandataria de nuestro país.

Mucha gente dice que “esto cayó como bandeja de plata para el panismo en el estado” o que “esto fue un regalo para la gobernadora”, honestamente yo creo que a mucha gente se le están olvidando varias cosas: 1) Cruz tiene un gran apoyo en Ciudad Juárez y se nota, no por nada ha sido alcalde dos veces 2) La gobernadora y su escándalo de la CIA fue un golpe muy bajo para el panismo en el Estado, junto con el tema de Israel además de otros escándalos fuertes y; 3) lo único que necesita Cruz es ganarse al resto del Estado ya que Juárez ya lo tiene prácticamente bajo la manga.

En cambio, Marco Bonilla la tiene un poco más complicada a mi parecer. Marco necesita ganarse a los juarenses, la ciudad que más votos da. Él ya tiene ganado Chihuahua capital, pero es muy diferente el electorado de Ciudad Juárez al electorado de Chihuahua capital. Marco es un buen candidato, pero va a tener que mantener fuerte su apoyo en la capital y en el sur del estado, para contrarrestar los votos que posiblemente Cruz ya tiene aquí en la frontera.

Si de por sí, los chihuahuitas son público difícil, los juarenses somos más difíciles cuando estamos hablando de temas electorales. Desde hace muchos años que el electorado juarense se inclina por ideas más liberales, por ende, no es lo mismo ser un candidato que viene de Chihuahua capital y quiere convencer a los juarenses de que le den una oportunidad, a comparación de un candidato originario de Ciudad Juárez que ya tiene una gran aceptación aquí.

Cruz va a tener que seguir adentrándose en el estado para convencer a la gente de que vote por él. Es imposible olvidar que la mayoría del Estado sigue siendo conservador (o por lo menos hasta ahorita eso aparenta), por ello, Cruz tiene también una tarea difícil fuera de su bella Ciudad Juárez.

Para mí el resultado no esta muy claro, todo va a depender de cómo se desarrolle la campaña de ambos. Además, yo le agregaría otra variante: la posibilidad de que Andrea Chávez se vaya como candidata del PT arruinaría las posibilidades de Morena.

Todos quieren gobernar Chihuahua pero ¿quién tiene lo necesario para ganarse el voto de los chihuahenses?

Sofía Espinoza Abogada con formación jurídica en México y Estados Unidos, especializada en derecho financiero y corporativo, litigio estratégico y derechos humanos. Ha colaborado con despachos, clínicas jurídicas y organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un LLM en Derecho Estadounidense por Santa Clara University. Además, participa como columnista y analista en temas jurídicos, políticos y de actualidad nacional e internacional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.