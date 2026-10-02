Refuerza Municipio atención en sectores afectados por lluvias

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Servicios Públicos atiende vialidades con retiro de tierra, destilichadero y reparación de alumbrado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal reforzó los trabajos de atención en sectores afectados por las lluvias, mediante acciones enfocadas en el retiro de tierra de arrastre, limpieza de vialidades y restablecimiento del alumbrado público.

La Dirección General de Servicios Públicos informó que las labores se realizan de manera coordinada entre las direcciones de Limpia y Alumbrado Público, con prioridad en vialidades que registraron afectaciones por las precipitaciones recientes.

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El titular de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez, señaló que uno de los puntos intervenidos fue la carretera Juárez-Porvenir, donde personal de Limpia trabajó en el retiro de tierra acumulada sobre la superficie de rodamiento.

En el bulevar Manuel Talamás Camandari, las cuadrillas llevaron a cabo un destilichadero para retirar objetos, residuos acumulados y llantas que fueron localizados en distintos puntos de la zona.

Por parte de la Dirección de Alumbrado Público, el personal realizó trabajos de encendido de controles y reparación de circuitos subterráneos, además de la instalación de bases y arbotantes.

Las labores de alumbrado se concentraron sobre la carretera Juárez-Porvenir, en el tramo comprendido entre el bulevar Independencia y Riberas del Lago, así como en el bulevar Manuel Talamás Camandari.

Tapia Martínez indicó que las cuadrillas de Servicios Públicos mantienen recorridos en los sectores donde las lluvias dejaron afectaciones, con el propósito de atender reportes y avanzar en la recuperación de las condiciones urbanas.

El funcionario señaló que estas intervenciones buscan contribuir a mejorar la movilidad y seguridad en las vialidades, especialmente en zonas donde la acumulación de tierra, residuos o fallas en el alumbrado pueden representar riesgos para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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