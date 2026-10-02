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Nebuliza Ecología zonas afectadas por lluvias en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Atienden sectores con encharcamientos para reducir la presencia de mosquitos y otros vectores tras lluvias recientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Ecología realizó este viernes labores de nebulización en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas para reducir la proliferación de mosquitos y otros vectores asociados a las lluvias registradas en días recientes.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que las cuadrillas acudieron a puntos donde se han detectado cuerpos de agua, encharcamientos y condiciones que favorecen la presencia de insectos.

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Entre las zonas atendidas se encuentran la calle Aurelio Páez y Juárez Porvenir, así como el área del bulevar Independencia y carretera Juárez Porvenir, además de sectores de El Porvenir, calle Rivera del Bravo, Puerto Dunquerque y El Porvenir.

“Estas nebulizaciones se han estado solicitando porque hay cuerpos de agua y encharcamientos; estuvimos en días pasados en el fraccionamiento Gardeno, donde se registró una inundación”, señaló Díaz Gutiérrez.

El funcionario explicó que para estas intervenciones se utiliza un insecticida especial aplicado mediante nebulización, dirigido al control de mosquitos, moscas, arañas y alacranes en zonas donde se incrementa la presencia de fauna nociva.

Díaz Gutiérrez indicó que el producto empleado es benévolo con la vegetación y no afecta a las aves, aunque precisó que debe manejarse como una sustancia tóxica por su función de eliminar insectos y otros organismos considerados de riesgo en los sectores intervenidos.

La Dirección de Ecología mantiene estas acciones en áreas afectadas por acumulación de agua, con el propósito de disminuir riesgos sanitarios y atender reportes ciudadanos derivados de las condiciones generadas por las lluvias.

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