Lleva DABA esterilización gratuita a Parajes de San José

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La campaña se realizará este domingo en la Nueva Academia de la Policía Municipal; el registro está disponible en línea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal llevará este domingo 4 de octubre una campaña de esterilización gratuita a la colonia Parajes de San José.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que la jornada iniciará a las 7:00 de la mañana en la Nueva Academia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Senderos de las Viñuelas.

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La funcionaria indicó que aún hay espacios disponibles para acceder a las esterilizaciones, por lo que las personas interesadas deberán registrar previamente a sus mascotas en la página Basedaba.mx.

Para realizar el registro, se debe localizar la campaña correspondiente, ingresar los datos solicitados y contar con la Clave Única de Registro de Población.

“Es necesario contar con la Clave Única del Registro de Población, tomar la captura de la cita y respetar el horario asignado cuando se hace el registro”.

Arredondo Salinas explicó que las mascotas deberán ser mayores de tres meses, contar con buen estado de salud y estar libres de garrapatas para poder ser atendidas durante la jornada.

Entre los requisitos también se encuentra mantener un ayuno mínimo de 12 horas, sin agua ni alimento, además de que las hembras no deberán estar lactando.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal pidió que los perros sean llevados con correa y los gatos en transportadora. En caso de ser necesario, las mascotas deberán portar bozal.

“Los requisitos son: mascotas deben ser mayores de 3 meses, ayuno mínimo de 12 horas, hembras que no estén lactando, buen estado de salud y libres de garrapatas”.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a respetar el horario asignado en su cita, por lo que no es necesario acudir con anticipación. También recomendó llevar sombrilla e hidratación para la espera.

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