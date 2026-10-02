Conmemoran regidores y activistas el 2 de octubre en Ciudad Juárez

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Integrantes del Ayuntamiento y representantes sociales recordaron los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores y activistas conmemoraron este viernes los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa, los regidores José Mauricio Padilla y Alberto Matus Peña, así como Judith Galarza Campos y Javier Velázquez, realizaron una remembranza del movimiento estudiantil y de la represión registrada durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

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El regidor Mauricio Padilla señaló que la fecha debe mantenerse presente en la memoria pública, al recordar a estudiantes y personas de la sociedad civil que participaron en las movilizaciones de 1968.

“Mientras tengamos vida, seguiremos honrando la memoria de los caídos en Tlatelolco”.

Padilla afirmó que los hechos marcaron un antes y un después en la historia de México y recordó que las demandas del movimiento estudiantil incluían democracia, libertad a presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, eliminación del delito de disolución social, destitución de mandos policiacos y respeto a la autonomía universitaria.

Por su parte, Alberto Matus Peña calificó la fecha como luctuosa y señaló que aún no existe una cifra definitiva sobre las personas que perdieron la vida durante los hechos ocurridos en Tlatelolco.

El edil mencionó que en Ciudad Juárez existen referencias urbanas vinculadas con ese movimiento, entre ellas la colonia México 68 y la calle 2 de Octubre, así como otros espacios con nombres relacionados con la memoria histórica.

Judith Galarza Campos, presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, destacó la importancia de mantener acciones de memoria y recordó el cambio de nombre del Viaducto Díaz Ordaz en Ciudad Juárez.

Galarza señaló que organizaciones de derechos humanos han promovido convenios, convenciones y protocolos internacionales para retirar monumentos o referencias públicas de personas señaladas por graves violaciones a derechos humanos.

También planteó la necesidad de contar en Ciudad Juárez con una Casa de la Memoria, como ocurre en otras entidades del país, para recordar a personas fallecidas y víctimas de hechos de represión.

Javier Velázquez, sobreviviente de la masacre y periodista, sostuvo que el 2 de octubre no debe reducirse a una consigna, sino entenderse como un episodio que evidenció la ruptura entre el gobierno y el movimiento estudiantil.

“El 2 de octubre no se olvida para evitar repetir la historia”.

Los participantes coincidieron en que la conmemoración busca preservar la memoria histórica, mantener vigente la exigencia de verdad y justicia, y promover la reflexión pública sobre los hechos ocurridos en 1968.

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