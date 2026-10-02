Invita IMIP a mostrar identidad juarense a través de la fotografía

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El concurso está abierto a fotógrafos aficionados, profesionales y ciudadanía en general hasta el 3 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de Investigación y Planeación mantiene abierta la convocatoria de su Concurso de Fotografía 2026, dirigido a fotógrafos aficionados, profesionales y ciudadanía en general.

La invitación busca reunir imágenes que permitan apreciar distintas formas de vivir, recorrer y reconocer Ciudad Juárez, a partir de la mirada de sus habitantes.

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El director del IMIP, Roberto Mora Palacios, señaló que la convocatoria representa una oportunidad para documentar espacios, personas, paisajes y momentos que forman parte de la identidad de esta frontera.

Además de reconocer el talento de las personas participantes, el concurso tiene como objetivo integrar un acervo fotográfico que contribuya a documentar la evolución urbana y social del municipio.

Las imágenes seleccionadas podrán ser utilizadas como referencia para ilustrar estudios, proyectos y planes relacionados con Ciudad Juárez, respetando en todo momento la autoría de quienes participen.

La convocatoria permite fotografías realizadas con cámara análoga, digital o teléfono celular, tanto a color como en blanco y negro. Los trabajos deberán presentarse impresos en papel fotográfico, mate o brillante, en medidas de 8×10 y 8×12 pulgadas, además de enviarse en formato JPG y alta resolución.

En cada categoría se premiarán cinco lugares. El primer sitio recibirá 9 mil pesos; el segundo, 6 mil pesos; el tercero, 4 mil pesos; el cuarto, 2 mil 650 pesos, y el quinto lugar, mil 750 pesos. Todas las personas participantes recibirán reconocimiento.

Entre los requisitos se establece que las fotografías sean de autoría propia, que no hayan sido premiadas anteriormente y que no se encuentren participando en otro concurso en proceso de dictaminación.

El IMIP informó que no serán aceptados fotomontajes, collages, ilustraciones digitales, filtros ni imágenes generadas mediante inteligencia artificial. Únicamente podrán realizarse ajustes básicos, como recorte, brillo y contraste.

El registro y recepción de trabajos permanecerán abiertos hasta el martes 3 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, en las instalaciones del IMIP, ubicadas en Benjamín Franklin 4185, Circuito PRONAF.

Las fotografías impresas deberán entregarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, mientras que el último día de la convocatoria se recibirán trabajos hasta las 19:00 horas.

Además de la entrega física, las personas participantes deberán enviar sus fotografías en formato digital al correo [email protected], junto con la información solicitada en las bases de la convocatoria.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en la sala audiovisual del IMIP, donde se dará a conocer el fallo del jurado y los nombres de las personas ganadoras.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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