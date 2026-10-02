Invita Municipio a taller sobre plantación correcta de árboles

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La capacitación será este sábado en el IMIP y está dirigida a grupos de reforestación y ciudadanía en general.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Parques y Jardines, invitó a grupos interesados en realizar actividades de reforestación y al público en general a participar en el taller “Plantación correcta de árboles”.

La actividad se llevará a cabo este sábado 3 de octubre en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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El taller busca compartir conocimientos y recomendaciones prácticas para realizar una plantación adecuada, desde la colocación del árbol hasta los cuidados necesarios para favorecer su desarrollo.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que la capacitación está dirigida a personas, colectivos y organizaciones que participan o tienen interés en acciones de reforestación.

La dependencia municipal señaló que una plantación correcta permite aumentar las posibilidades de supervivencia de los árboles y mejorar el manejo de las áreas verdes en la ciudad.

Zamarrón Saldaña destacó que estas actividades buscan fortalecer la participación ciudadana en proyectos ambientales y promover mejores prácticas para el cuidado del arbolado urbano.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir al taller y sumarse a las acciones orientadas a mejorar los espacios públicos y el entorno urbano de Ciudad Juárez.

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