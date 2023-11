Solidaridad y Esperanza en tiempos de oportunismo político-electoral

Publicidad - LB2 -

El 25 de octubre de 2023, quedará en la historia de la humanidad como un día en el que la naturaleza demostró su gran poder, con los estragos ocasionados por el mega huracán Otis. A las 12:25 am, el monstruoso huracán, ya de categoría 5, tocó tierra con vientos de 270 km/h y ráfagas que llegaron a alcanzar 330 km/h. Ante tremenda colisión, los resultados catastróficos se observaron durante el transcurso del 26 de octubre.

Gobierno de México informó que, el huracán Otis, inició como depresión tropical a las 9:00 am del día 22 de octubre, y para las 15:00 horas se fortaleció como tormenta tropical, a 800 km al sur-sureste de Acapulco. El 23 de octubre, desde las 15:00 horas, se mantiene como tormenta tropical.

Para el 24 de octubre, a las 12:00 horas, aumenta intensidad a huracán de categoría 1, ubicándose a 235 km al sur-sureste de Acapulco. Para las 13:00 horas, en una sola hora, el huracán aumenta de intensidad a categoría 2, y para las 15:00 horas ya se había convertido en categoría 3. A las 18:00 horas ya estaría en categoría 4, y para las 21:00 horas el huracán sube su intensidad a categoría 5, a 125 km al sur-sureste de Acapulco.

A las 00:25 horas del 25 de octubre, el huracán de categoría 5, toca tierra en la costa central de Acapulco. Después de alrededor de tres horas, a las 3:00 am, el huracán decremento su intensidad a categoría 4, ya en tierra a 40 km al nor-noreste de Acapulco. A las 6:00 am, se debilita a categoría 2, en tierra a 100 km al nor-noreste de Acapulco. Para las 9:00 am, decremento su intensidad a categoría 1, a 160 km, nor-noreste de Acapulco, y para las 12:00 horas se debilita a tormenta tropical, y a las 15:00 horas, es baja remanente. El gobierno informó, que se emitieron 18 boletines de alerta temprana para ciclones tropicales.

Sin embargo, como podemos observar, el huracán Otis pasó de tormenta tropical a categoría 5, en tan solo 12 horas, este comportamiento es completamente atípico. Los científicos expertos tendrán, después de este evento, mucho trabajo de modelación matemática para poder predecir de forma más aproximada, estos eventos meteorológicos, pues seguirán sucediendo en un futuro. Lo que es una realidad es que, esta tormenta es la peor de los últimos 30 años, que se haya presentado en el océano pacífico, no solo por la magnitud del daño ocasionado en infraestructura hotelera; sino, sobre todo por los daños ocasionados en las viviendas de cientos de miles de Guerrerenses, que fueron desaparecidas, o muy dañadas. Otis se convirtió en el referente de estudio, para que la humanidad pueda enfrentar de mejor forma, mega huracanes en un futuro.

Ante esta tragedia, el pasado 25 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, personalmente encabezo los recorridos por tierra para ver la zona de desastre, junto con los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, y la Coordinación Nacional de Protección Civil. El gobierno, ese mismo día, activó el Plan DN-III-E en su fase de auxilio a la población civil y Plan GN-A para apoyar a las y los ciudadanos ante los daños que ha dejado el huracán Otis.

El día de hoy, 1 de noviembre, prácticamente a una semana de la tragedia, el presidente de México, presento el plan de reconstrucción con 14 acciones para la recuperación de Acapulco y los municipios dañados, de esta forma se podrá evitar la manipulación, las mentiras y el amarillismo. El plan consiste de:

Apoyar a las personas que perdieron un ser querido, e intensificar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. A partir del próximo lunes 6 de noviembre, se adelantarán dos meses, el pago de todos los programas de Bienestar, como pensión para el adulto mayor, personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, etc. Se Incorporan a 10 mil jóvenes más, para el programa de jóvenes construyendo el futuro para realizar labores de limpieza y pintura, a partir del día de hoy (1 de noviembre, 2023). Se aumentará el número de becas al doble. Seis meses de prórroga para el pago de Infonavit y Foviste. No se pagará el servicio de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024 Se entregará una canasta básica con 24 productos alimenticios, por semana, a cada familia, durante tres meses. Se incluirá a todas las familias de Acapulco, que son alrededor de 250 mil familias damnificadas. Este apoyo implica distribuir 3 millones de canastas básicas. Se otorgará a partir de esta semana, a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura; y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos, según los daños, y con apego al censo que se está realizando. Hasta hoy se han censado 50 mil hogares. A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enceres domésticos, que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, a pagar en 3 años, en beneficio de pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios. El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año, 10 mil millones de pesos para el mejoramiento y abastecimiento de las líneas de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. No se cobrarán impuestos (IVA, ISR, y otros impuestos y derechos) en Acapulco, y en Coyuca de Benítez, desde octubre del 2023 hasta febrero del 2024. Se establecerá en colonias de más de 1000 viviendas un cuartel de la Guardia Nacional, con 250 elementos en cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en viviendas y establecimientos comerciales, gasolineras, transporte de mercancías, y distribución de gas; para lograr lo más pronto posible la normalidad y la convivencia pacífica en la vida pública cotidiana. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses, a quienes soliciten créditos, destinado a 377 hoteles de Acapulco. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, y dos libramientos que conectan la costa grande con la costa chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Toda obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benitez, será coordinada por María Luisa Alcalde Lujan, Secretaria de Gobernación y, por Evelin Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero.

El presidente reconoció a los trabajadores y directivos de la CFE, por su eficaz trabajo sin precedentes en el mundo, en casos de emergencia, pues en una semana, han logrado restituir, prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco, después de que el huracán derribo más de 10 mil postes de luz. Así mismo, reconoció el trabajo responsable de 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional (GN), de tres instituciones SEDENA, Marina y la GN, trabajando desde el inicio de la tragedia, y brindando auxilio a la población, con labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, agua, atención médica, traslado de enfermos, y seguridad pública.

También, el presidente reconoció al pueblo de Acapulco y Coyuca de Benítez, que a pesar de las afectaciones y la tristeza, por la tragedia vivida, no han perdido la esperanza, y siguen luchando por la vida. Y mencionó que se cuenta con el presupuesto para financiar todos estos programas, de ser necesario sin límites. El Secretario de Hacienda, mencionó que el presupuesto para la reconstrucción será de 61,313 millones de pesos.

Es muy bueno, saber que el gobierno de México está ocupado a fondo en apoyar al pueblo de Guerrero, y también ver como se vuelca el apoyo de las y los mexicanos del resto del país, y estoy segura de que con empatía y solidaridad muy pronto se logrará levantar al puerto de Acapulco. Porque la solidaridad de todas y todos los Mexican@s es mucho más grande que las intenciones nefastas de algunos que piensan que con el dolor humano y la tragedia se puede lucrar políticamente. Cada vez, están más al descubierto, ya el pueblo de México despertó, y por más que difamen y mientan, la verdad siempre se abre paso para derrumbar la infodemia que algunos generan todos los días.

Seguiremos informando, porque es una obligación y un deber.

Leticia Ortega Máynez