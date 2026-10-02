Promueve IMM memoria colectiva en el Campo Algodonero

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Estudiantes de la UACJ participaron en un recorrido de sensibilización sobre memoria, justicia y derechos humanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres promovió un ejercicio de reflexión y memoria colectiva en el Memorial Campo Algodonero, mediante un recorrido orientado a visibilizar la violencia feminicida y honrar a las mujeres víctimas.

La actividad, denominada “Ellas a través de nosotras”, fue guiada por la encargada del área de Investigación del IMM, Angélica López Muñoz, y contó con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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Durante el recorrido se abordó el contexto histórico del Campo Algodonero, así como la importancia del derecho a la justicia con perspectiva de género y la sentencia del caso González y otras vs. México.

“Este memorial no solo es un espacio físico, sino un lugar de memoria donde cada símbolo representa la lucha de las familias que buscaron justicia”.

López Muñoz explicó que cada elemento del memorial tiene un sentido simbólico, por lo que el recorrido debe realizarse con respeto y cuidado, al tratarse de una historia que forma parte de la memoria social de Ciudad Juárez.

El ejercicio inició con una contextualización histórica sobre los acontecimientos y condiciones sociales de la década de los noventa, que dieron origen a la creación de este espacio de memoria.

El IMM señaló que la actividad busca honrar a las víctimas de feminicidio, humanizar su memoria y visibilizar la deuda histórica, sin promover la revictimización ni centrar el recorrido únicamente en el dolor.

Como parte de la dinámica, se compartieron testimonios relacionados con la vida de las víctimas, sus gustos, actividades cotidianas, vínculos familiares y proyectos personales, con el propósito de recordarlas más allá de los expedientes judiciales.

“No olvidemos que eran mujeres con gustos, sueños, pasatiempos, amistades y familia”.

Las y los asistentes llevaron rosas como ofrenda, las cuales fueron colocadas frente a las cruces rosas del memorial, símbolo de protesta, exigencia de justicia y visibilización de la violencia contra las mujeres.

Al cierre del recorrido, el grupo realizó un compromiso simbólico con la memoria de las víctimas, la defensa de los derechos de las mujeres, la solidaridad y la difusión de información como una forma de contribuir a la no repetición.

El Instituto Municipal de las Mujeres destacó que estas acciones dirigidas a estudiantes representan espacios de formación ciudadana para conocer, observar y asumir compromisos con la garantía de los derechos de las mujeres a través de la memoria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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