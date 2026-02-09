Exige Magdalena Rentería mejorar transporte público y ruteras en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Señala rezagos en movilidad y falta de inversión estatal en colonias con mayor demanda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Magdalena Rentería Pérez, exigió mejoras sustanciales en el servicio de transporte público y en las ruteras de Ciudad Juárez, al advertir rezagos en el cumplimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y una deuda histórica del Gobierno del Estado con las colonias donde el servicio es más necesario.

El posicionamiento fue presentado durante la reunión de la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, realizada en el Museo de la Revolución en la Frontera, Ex Aduana de Ciudad Juárez, donde la legisladora subrayó que no se ha creado el Fondo Estatal de Movilidad ni un programa presupuestario específico de inversión en esta materia.

“El Gobierno del Estado de Chihuahua sigue teniendo una deuda con el municipio de Juárez; no han logrado mejorar el transporte público en las colonias, ahí donde más se necesita”, expresó.

- Publicidad - HP1

Rentería Pérez, también subcoordinadora del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que la movilidad incide directamente en la dignidad y el bienestar de miles de familias, que dependen del transporte público para acceder al empleo, la educación y los servicios básicos. En ese contexto, criticó que la estrategia estatal haya privilegiado el JuárezBus sin atender de fondo la calidad del servicio concesionado, que es el más utilizado por la población.

La legisladora citó datos del informe “Así estamos Juárez”, donde se indica que en cinco de los diez distritos el nivel de satisfacción con las ruteras es reprobado, y denunció modificaciones y cancelaciones de rutas que han dejado sin cobertura a zonas del nororiente y norponiente de la ciudad.

“No es justo que las personas tengan que juntar firmas para acceder al transporte; es un derecho”, enfatizó.

Finalmente, Rentería Pérez reconoció inversiones en rutas troncales en Chihuahua y Juárez, pero advirtió que el servicio concesionado continúa relegado, atendido con soluciones mínimas que no resuelven la demanda cotidiana de las y los juarenses. Agregó que aún quedan años en la actual administración estatal para corregir el rumbo y atender las demandas ciudadanas en movilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.