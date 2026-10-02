Ofrece Centros Comunitarios traslado para acercar servicios médicos

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El servicio está dirigido a grupos vulnerables que requieren acudir a unidades de salud y no cuentan con transporte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios mantiene disponibles dos unidades de traslado permanente para facilitar el acceso a servicios médicos a personas en situación vulnerable.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el servicio busca apoyar a familias que no cuentan con transporte para acudir a unidades de salud y atender de manera oportuna sus necesidades médicas.

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Las unidades están destinadas al traslado de grupos de entre 10 y 15 personas, quienes deberán agendar previamente el servicio y organizarse para acudir a las instalaciones médicas correspondientes.

“En Centros Comunitarios queremos que la falta de transporte no sea un impedimento para que las personas puedan recibir atención médica”.

Actualmente, el servicio tiene como puntos de referencia los Centros Comunitarios Olivia Espinoza, Granjas de Chapultepec, Palo Chino y Kilómetro 27, desde donde se facilita el traslado de la población que requiere atención médica.

Rodríguez Giner señaló que esta estrategia forma parte de las acciones municipales para mantener una atención cercana a las necesidades de las familias y fortalecer los servicios que se ofrecen desde los centros comunitarios.

Como parte de las acciones preventivas, también se cuenta con una unidad de mastografía que brinda estudios gratuitos para la detección oportuna del cáncer de mama en distintos sectores de la ciudad.

La dependencia indicó que las personas interesadas en solicitar el servicio de traslado pueden comunicarse al teléfono 656 737 0710, extensión 72505, para consultar disponibilidad y agendar su cita.

Centros Comunitarios reiteró que el objetivo es acercar servicios de salud a quienes enfrentan dificultades de movilidad o transporte, especialmente en sectores donde el acceso a unidades médicas puede representar una barrera para la atención.

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