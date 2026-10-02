Invita Resiliencia a participar en Octubre Urbano 2026

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La agenda abrirá espacios de diálogo sobre movilidad, sostenibilidad, resiliencia y derecho a la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Municipio invitó a la comunidad a participar en Octubre Urbano 2026: Ciudades para todas y todos, una agenda de actividades que se desarrollará durante este mes en Ciudad Juárez.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arleth Hidalgo González, informó que el programa busca abrir espacios de diálogo, reflexión y participación sobre los retos urbanos que enfrenta la ciudad.

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Las actividades iniciarán el lunes 5 de octubre con la charla “Movilidad y resiliencia urbana”, que será impartida por Roberto Mora Palacios, director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

La charla se realizará de 9:00 a 11:00 de la mañana en el edificio B del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, donde se abordará la relación entre movilidad, resiliencia urbana y el derecho de las personas a acceder y disfrutar la ciudad.

Hidalgo González señaló que la agenda busca generar conversaciones sobre los desafíos y oportunidades de Juárez para avanzar hacia una ciudad más accesible, sostenible, inclusiva y preparada para responder a sus retos urbanos.

La funcionaria destacó que la movilidad forma parte del derecho a la ciudad, debido a que la forma en que las personas se desplazan y acceden a distintos espacios incide directamente en su vida cotidiana y en las oportunidades que ofrece el entorno urbano.

Octubre Urbano también permitirá fortalecer el intercambio de ideas entre Gobierno, academia, especialistas y comunidad, además de promover la participación ciudadana en la construcción de propuestas relacionadas con el desarrollo urbano de Ciudad Juárez.

Este año, Ciudad Juárez fue seleccionada para formar parte del Circuito Urbano MCC 2026, iniciativa de ONU-Habitat que integra actividades desarrolladas en México, Cuba y Centroamérica bajo el tema “De la vivienda a la ciudad: itinerarios colectivos para un hábitat resiliente”.

Las actividades seleccionadas en Juárez se incorporarán durante octubre a esta programación regional, lo que permitirá compartir experiencias locales relacionadas con resiliencia urbana, movilidad, sostenibilidad, participación ciudadana y construcción colectiva del territorio.

La Coordinación de Resiliencia reiteró la invitación a la comunidad para sumarse a las actividades de Octubre Urbano y participar en los espacios de reflexión sobre el presente y futuro de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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