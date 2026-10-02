Conquistan Panzaneros campeonato de béisbol en Sport Fest 2026

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La novena derrotó 6-1 a Gigantes en la final y obtuvo dos reconocimientos al Jugador Más Valioso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo Panzaneros se coronó campeón del torneo de béisbol del Sport Fest 2026, luego de vencer 6-1 a Gigantes en la gran final.

El encuentro estuvo marcado por el dominio de la novena campeona, que combinó una ofensiva efectiva con un sólido trabajo desde la lomita para asegurar el resultado.

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Panzaneros mantuvo el control del partido y limitó la respuesta ofensiva de Gigantes, lo que le permitió cerrar la final con una ventaja amplia y consolidar su campeonato.

La organización del torneo, encabezada por el presidente de la Liga Municipal de Béisbol, Fuad Trabulsy, entregó de manera excepcional dos trofeos al Jugador Más Valioso.

Uno de los reconocimientos fue para Marcos Mejía, distinguido como MVP de pitcheo, por su actuación desde la lomita y su capacidad para contener a la ofensiva rival en momentos clave del encuentro.

El segundo galardón fue otorgado a Braulio Saldaña, reconocido como MVP de bateo, tras destacar por su consistencia en la caja de bateo y su aporte ofensivo durante la final.

Con el triunfo de 6-1, Panzaneros cerró su participación como uno de los equipos más completos del certamen, al sumar el campeonato y los principales reconocimientos individuales.

El resultado consolidó a la novena como campeona de la edición 2026 del Sport Fest, en una final que destacó por el desempeño colectivo y las actuaciones individuales de sus jugadores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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