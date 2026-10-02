Brinda Salud Municipal atención preventiva a pacientes de CIPAAR II

Realizan 726 acciones médicas a 66 pacientes, entre estudios, vacunas y orientación preventiva.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de Medicina Preventiva de la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una jornada de atención en el Centro Integral para la Atención y Prevención de Adicciones y Rehabilitación, CIPAAR II, donde se brindaron servicios preventivos a 66 pacientes.
Durante la intervención, el personal municipal ofreció asesoría médica y nutricional, además de realizar estudios de colesterol, triglicéridos, glucosa y antígeno prostático.
Como parte de la jornada, también se aplicaron pruebas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, con el propósito de identificar oportunamente posibles factores de riesgo entre las personas atendidas.
La Dirección de Salud Municipal informó que, además de las revisiones y estudios, se llevó a cabo la aplicación de vacunas, como parte de las acciones orientadas a reforzar la prevención y el cuidado integral de la salud.
En total, el personal de la dependencia realizó 726 acciones durante la jornada, mediante servicios médicos, pruebas, orientación y aplicación de biológicos a pacientes del centro.
La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que este tipo de actividades permite acercar servicios de prevención a distintos sectores de la población, especialmente a personas que se encuentran en espacios de atención y rehabilitación.
“Llevar los servicios de salud directamente a estos espacios nos permite atender a las personas de manera integral y sobre todo, reforzar la importancia de la prevención y la detección oportuna”, expresó.
Santana Fernández señaló que la dependencia mantendrá estas acciones como parte del acompañamiento preventivo dirigido a personas que requieren atención cercana y acceso oportuno a revisiones médicas básicas.
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