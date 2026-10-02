Informa Ortiz recuperación de vialidad tras crecida del Río Bravo

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Liberan carriles de oriente a poniente en Juan Pablo II y Rafael Pérez Serna tras acumulación de agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que los trabajos realizados por Protección Civil y otras dependencias permitieron liberar los carriles de oriente a poniente en una de las vialidades afectadas por la acumulación de agua derivada de la crecida del Río Bravo.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde señaló que la intervención se concentró en el sector de Juan Pablo II y Rafael Pérez Serna, donde se registraron afectaciones por el incremento del caudal y las lluvias recientes.

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Ortiz Orpinel indicó que la disminución del nivel del río favoreció el avance de las labores de recuperación, lo que permitió restablecer la circulación en el sentido de oriente a poniente.

“Hoy pueden ver que ya se encuentra totalmente liberada por los trabajos que hicieron Protección Civil y las demás dependencias del Gobierno Municipal”, expresó.

El presidente municipal precisó que Protección Civil continuaba con trabajos en el cuerpo contrario de la vialidad, debajo del puente, con el propósito de atender las condiciones que aún permanecían en el sector.

Ortiz Orpinel también informó que se trasladaría al cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y Juárez-Porvenir, donde el municipio desplegó maquinaria para realizar labores de bacheo y otras intervenciones.

De acuerdo con el alcalde, estas acciones forman parte de los trabajos de recuperación en zonas que resultaron entre las más afectadas por la contingencia generada por las lluvias y la crecida del Río Bravo.

El edil señaló que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las labores, conforme continúen las intervenciones municipales en los puntos afectados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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