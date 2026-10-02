Mantiene Protección Civil vigilancia por lluvias aisladas en Juárez

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Reportan ingreso de nubosidad y posibilidad de lloviznas o chubascos aislados durante la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantiene vigilancia meteorológica ante la posibilidad de lloviznas y chubascos aislados durante la tarde de este viernes 2 de octubre en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la actualización emitida a las 2:20 de la tarde, la dependencia informó sobre el ingreso de nubosidad de densidad ligera a moderada desde el sureste hacia el noroeste del municipio.

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El reporte señala que estas condiciones podrían generar precipitaciones de intensidad muy ligera a moderada en puntos aislados de la ciudad, por lo que se mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas.

Protección Civil también informó que se detectó una tormenta aislada fuera del territorio municipal, en las inmediaciones de Tornillo, la cual permanece bajo observación por parte de la dependencia.

La autoridad municipal indicó que el seguimiento se realiza de manera permanente, con el propósito de identificar cualquier cambio relevante en el comportamiento del clima durante el transcurso de la tarde.

La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en caso de presentarse lluvia, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o acumulación de agua.

Protección Civil señaló que informará oportunamente cualquier modificación en el pronóstico o condición que pudiera representar riesgo para la movilidad y seguridad de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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