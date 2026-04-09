Avanza inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down en Ciudad Juárez

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Inician evaluaciones del programa que busca integrar a participantes en empresas locales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa de Capacitación Laboral para jóvenes con Síndrome de Down avanza en su primera etapa en Ciudad Juárez, con evaluaciones iniciales que permitirán su integración al ámbito laboral.

Durante la reunión de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios, autoridades informaron que nueve jóvenes participaron en las primeras evaluaciones, realizadas en el Centro Comunitario Zaragoza, con resultados positivos.

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El proceso es coordinado por Yanitzi Mara López Martínez y el área médica de Centros Comunitarios, con el objetivo de fortalecer habilidades que faciliten la inclusión laboral.

“El propósito es fortalecer las habilidades de los jóvenes para que cuenten con mejores herramientas al momento de integrarse a realizar sus prácticas”

Tras esta fase, el programa avanzará hacia la etapa de capacitación y adiestramiento, enfocada en preparar a los participantes para su incorporación a espacios de trabajo.

Como parte del proyecto, se han establecido vínculos con empresas del sector restaurantero, interesadas en brindar oportunidades laborales a los jóvenes.

Entre las empresas que han manifestado su disposición se encuentran La Nueva Central y La Carbonería, donde incluso se contempla la posibilidad de contratación formal, de acuerdo con las capacidades de los participantes.

El regidor José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión, destacó que el programa representa un avance en materia de inclusión, al abrir oportunidades reales para este sector de la población.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos municipales para promover la inclusión social y laboral, mediante esquemas de capacitación que impulsen la autonomía y desarrollo de personas con discapacidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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