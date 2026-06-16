Aprueba comisión donación de terreno a la UACJ para ampliar servicios comunitarios

Publicidad - LB2 -

El predio de 3 mil 825 metros cuadrados fortalecerá la atención a personas en situación de vulnerabilidad en Cerradas del Sur.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales aprobó la donación de un predio de 3 mil 825 metros cuadrados a favor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el propósito de ampliar la infraestructura destinada a servicios comunitarios en la colonia Cerradas del Sur.

La coordinadora de la comisión, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, informó que el terreno se integrará a un proyecto que actualmente opera la institución educativa y que brinda atención a personas en situación de vulnerabilidad que habitan en ese sector de la ciudad.

- Publicidad - HP1

La edil explicó que la superficie será utilizada para complementar instalaciones existentes, particularmente en materia de estacionamiento, además de generar nuevos espacios para fortalecer los programas de atención comunitaria.

“Se busca fortalecer un proyecto que ya beneficia a la comunidad y que brinda atención a personas de bajos recursos y a quienes enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad”.

Entre los planes de desarrollo se contempla la construcción de un comedor comunitario, con el objetivo de proporcionar alimentos a niñas, niños y adolescentes que participan en talleres, actividades académicas y programas de apoyo escolar.

Escalante Ramírez indicó que personal docente ha detectado casos de estudiantes que acuden a las actividades sin haber ingerido alimentos, situación que impacta en su desempeño y aprovechamiento académico, por lo que se busca reforzar la atención integral a esta población.

Durante la reunión, Catia Sánchez, representante de la UACJ, informó que el centro comunitario atendió a 17 mil personas durante 2024 y a 18 mil durante 2025, mediante servicios como consultorio médico y dental, atención jurídica, psicología, trabajo social, espacios para clases y actividades comunitarias.

Durante 2025 se brindó atención a 18 mil personas mediante servicios médicos, dentales, jurídicos, psicológicos y de trabajo social.

El dictamen será turnado al Ayuntamiento para su análisis y votación en Cabildo, como parte del procedimiento necesario para formalizar la donación del predio a favor de la máxima casa de estudios de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.