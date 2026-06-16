Plantea Pérez Cuéllar vender Torre Centinela al Infonavit si llega a la gubernatura

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El alcalde consideró que el inmueble podría destinarse a vivienda vertical para recuperar recursos públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que en caso de llegar a la gubernatura de Chihuahua analizaría la posibilidad de vender la Torre Centinela al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada en el proyecto.

El alcalde señaló que el inmueble podría destinarse al desarrollo de vivienda vertical, siempre y cuando existan las condiciones técnicas y administrativas que permitan concretar una operación de esa naturaleza.

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La Torre Centinela forma parte de la estrategia estatal de seguridad pública y representa una inversión estimada de 4 mil 709 millones 885 mil 705 pesos, cifra que incluye la construcción de la torre principal, equipamiento, estacionamiento de varios niveles y helipuerto.

Pérez Cuéllar sostuvo que recuperar recursos mediante una eventual venta permitiría redirigir fondos públicos a otros proyectos que, desde su perspectiva, resulten de mayor utilidad para la población.

“Ha sido un derroche innecesario, inútil para la ciudad”.

El edil también cuestionó los costos adicionales que implicaría la operación del complejo, al señalar que equiparlo completamente y dotarlo del personal necesario requeriría nuevas inversiones por parte del Estado.

Durante sus declaraciones, manifestó que no contempla dar continuidad a obras de esa naturaleza y consideró que los recursos podrían canalizarse hacia proyectos con un impacto más directo en las necesidades de la ciudadanía.

Las declaraciones se producen en medio del debate político sobre el modelo de seguridad impulsado por el Gobierno del Estado y el futuro de la infraestructura asociada a la Plataforma Centinela en Chihuahua.

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