Lamenta Pérez Cuéllar manifestaciones de simpatizantes de Andrea Chávez

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El alcalde afirmó que mantendrá una postura de unidad dentro de Morena y rechazó confrontaciones internas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó las manifestaciones realizadas en su contra por simpatizantes de la senadora Andrea Chávez durante su reciente comparecencia en el Congreso del Estado, donde acudió para abordar el tema del adeudo relacionado con retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a administraciones anteriores.

En declaraciones a medios de comunicación, el edil señaló que los señalamientos y expresiones en su contra no contribuyen al fortalecimiento del movimiento político al que pertenece y aseguró que continuará privilegiando una estrategia de unidad.

“Me parece que no es el camino y yo voy a seguir en la misma ruta de construir la unidad, no voy a distraerme en estos temas”.

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Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chihuahua, donde Pérez Cuéllar compareció para explicar las acciones emprendidas por su administración respecto a los adeudos fiscales derivados de la retención de ISR durante los gobiernos encabezados por Armando Cabada.

El alcalde sostuvo que su prioridad seguirá siendo el trabajo institucional y el fortalecimiento de los proyectos para Ciudad Juárez, evitando involucrarse en confrontaciones políticas internas.

Asimismo, manifestó que los principales adversarios políticos se encuentran fuera de Morena y no dentro del propio movimiento, por lo que consideró necesario privilegiar la cohesión rumbo a los próximos procesos electorales.

“Los adversarios están en el PAN y no dentro del mismo partido”.

Pérez Cuéllar también expresó que hubiera esperado algún pronunciamiento de integrantes de su partido para deslindarse de las manifestaciones registradas durante su visita al Congreso del Estado.

El presidente municipal reiteró que mantendrá una postura enfocada en el diálogo y la unidad, al considerar que estos elementos son fundamentales para consolidar los proyectos políticos y de gobierno impulsados por Morena en Chihuahua.

Con información de Norte Digital

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