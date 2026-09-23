Trabaja JMAS en desagüe de avenida De las Torres tras lluvias

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Tres equipos vactor operan en el cruce con Paseo de la Victoria para reducir niveles de agua y apoyar la movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene desplegadas cuadrillas y equipo especializado en distintos puntos de la ciudad, para atender afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante las últimas horas.

Como parte de estas acciones, personal del Departamento de Alcantarillado trabaja en el desagüe de avenida De las Torres, en el cruce con Paseo de la Victoria, uno de los puntos afectados por acumulación de agua.

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En el lugar operan tres equipos de succión tipo vactor, utilizados para reducir los niveles de agua y contribuir a liberar la vialidad.

La JMAS informó que, ante la falta de infraestructura de drenaje pluvial en este sector, las cuadrillas mantienen labores de bombeo y desagüe, al mismo tiempo que supervisan el funcionamiento de la red sanitaria.

De acuerdo con el organismo, la red sanitaria trabaja actualmente a su máxima capacidad debido al ingreso de grandes cantidades de agua de lluvia.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, informó que desde la noche anterior se mantienen recorridos de supervisión para identificar afectaciones y atender los puntos que requieren intervención.

“Tenemos cuadrillas trabajando de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, apoyando en labores de bombeo y desagüe”.

La funcionaria señaló que las labores continuarán conforme a las condiciones que se presenten en cada sector y a medida que disminuyan los niveles de agua acumulada.

La Junta de Agua reiteró el llamado a la ciudadanía para no abrir alcantarillas durante las lluvias, mantener libres de basura las áreas cercanas a los registros y evitar arrojar objetos o residuos al sistema sanitario.

El organismo advirtió que estas prácticas pueden provocar obstrucciones y complicar el funcionamiento de la red, especialmente durante contingencias por precipitaciones intensas.

La JMAS indicó que continuará desplegando personal y equipo especializado en los puntos afectados, en apoyo a las labores derivadas de la contingencia por lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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