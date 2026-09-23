Celebran más de 987 mil jóvenes jornada nacional con mosaicos por México

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Más de 987 mil jóvenes participaron en 5 mil 238 puntos del país en actividades artísticas y comunitarias.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Más de 987 mil jóvenes participaron en una jornada nacional realizada en 5 mil 238 puntos del país, con actividades artísticas orientadas a expresar identidad, pertenencia y orgullo por México.

La convocatoria fue realizada por el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, en el marco de la estrategia Jóvenes Transformando México, que busca fortalecer la participación comunitaria de las nuevas generaciones.

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Las actividades se llevaron a cabo en plazas, escuelas, canchas y espacios públicos de las 32 entidades federativas, donde las y los participantes elaboraron mosaicos colectivos con símbolos asociados a la identidad nacional.

Entre las figuras representadas estuvieron la bandera nacional, la palabra “Patria”, el Escudo Nacional, corazones, Quetzalcóatl y la silueta del territorio mexicano, además de diseños creados por jóvenes desde sus propias comunidades.

De norte a sur, más de 900 mil jóvenes se encontraron en un mismo mosaico: México.

De acuerdo con la información oficial, la jornada también funcionó como un espacio de encuentro y convivencia para dialogar sobre el significado de la patria desde distintas realidades regionales y comunitarias.

La actividad contó con la coordinación de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar, que participaron en la organización de la jornada en el país.

El programa forma parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de reconocer a las y los jóvenes como actores relevantes en sus comunidades.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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