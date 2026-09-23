Retiene Presa Filtros II 400 millones de litros de lluvia en Juárez

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La JMAS reportó que tres presas de contención acumularon cerca de 800 millones de litros tras las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presa Filtros II acumuló 400 millones de litros de agua tras las lluvias registradas durante las últimas horas en Ciudad Juárez, informó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones alcanzaron 62 milímetros en la ciudad, lo que generó escurrimientos importantes hacia distintas zonas de captación y contención pluvial.

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En conferencia de prensa, el director de Obras de la JMAS, César Triana, explicó que la infraestructura de Filtros II ayuda a contener el agua que desciende durante las lluvias y a reducir la fuerza con la que llega a zonas habitadas.

El funcionario señaló que esta presa tiene relevancia particular para el norponiente de la ciudad, donde las avenidas de agua pueden representar riesgo para viviendas y vialidades durante tormentas intensas.

“Son presas de contención de avenidas para frenar la fuerza del agua de lluvia”.

Triana indicó que la presa Filtros II fue construida con inversión de la actual administración estatal y que su funcionamiento permite disminuir el riesgo de afectaciones a viviendas durante eventos pluviales.

La JMAS informó que las presas Pico del Águila, Puerto La Paz y Filtros II funcionaron durante la tormenta y, en conjunto, retuvieron cerca de 800 millones de litros de agua.

El organismo señaló que mantiene el monitoreo de los niveles acumulados, especialmente en la Presa Filtros II, por ser la estructura de mayor capacidad entre las reportadas.

La Junta de Agua continuará con la supervisión de estas obras y de las condiciones del sistema hidráulico conforme disminuyan los niveles de agua en los puntos de captación.

La dependencia indicó que el seguimiento permitirá evaluar el comportamiento de la infraestructura pluvial y atender cualquier situación que pudiera presentarse tras la acumulación registrada por las lluvias.

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