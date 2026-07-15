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Toma protesta Ciudad Juárez al primer Consejo Consultivo para Pueblos y Comunidades Indígenas

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POR Redacción ADN / Agencias
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El nuevo órgano buscará proponer, vigilar y evaluar políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios asentados en el municipio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez instaló el primer Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para Pueblos y Comunidades Indígenas, un mecanismo que permitirá incorporar la voz de los pueblos originarios en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas municipales.

Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 45, el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, tomó protesta a las y los integrantes del consejo, cuyo propósito es fortalecer la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones relacionadas con sus necesidades y derechos.

“La finalidad es proponer, vigilar y evaluar las políticas públicas y programas de gobierno”.

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El Gobierno Municipal informó que en Ciudad Juárez existen 18 pueblos y comunidades indígenas con más de 50 años de presencia en el municipio, por lo que este órgano consultivo busca generar espacios de diálogo para impulsar programas y proyectos acordes con las necesidades de estas comunidades.

El consejo quedó integrado por Elvira Urrutia Castro, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, como representante del alcalde, y Diana Lozano Linares, coordinadora del Centro Municipal para los Pueblos Originarios, como secretaria técnica.

También participan cinco vocales de la administración municipal y siete representantes de pueblos y comunidades indígenas, pertenecientes a las comunidades Chinanteca, N’dee, Mazahua, Mixteca, Ralámuli y Wixárika. Asimismo, forman parte del órgano, con derecho a voz, la síndica municipal y titulares de distintas dependencias relacionadas con participación ciudadana, derechos humanos y desarrollo del Centro Histórico.

“Este mecanismo de participación busca integrar las voces de las comunidades para el planteamiento de programas y proyectos que respondan a sus necesidades específicas”.

Con la instalación de este consejo, el Gobierno Municipal señaló que busca fortalecer el reconocimiento, la participación y el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas asentados en Ciudad Juárez, mediante un esquema permanente de consulta y colaboración.

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