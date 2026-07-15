Acercan Brigadas Culturales actividades artísticas a personas mayores de la colonia Industrial

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Integrantes del Consejo del Adulto Mayor visitaron el Museo Juan Gabriel como parte de las acciones para promover la convivencia y el envejecimiento activo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una Brigada Cultural con integrantes del Consejo del Adulto Mayor de la colonia Industrial, quienes visitaron el Museo Juan Gabriel para participar en una actividad orientada a fomentar la convivencia, el bienestar y el acceso a la cultura.

Durante el recorrido, las y los asistentes conocieron parte del legado artístico y cultural del cantautor juarense, además de compartir una experiencia de integración social enfocada en fortalecer el envejecimiento activo.

“Nuestro compromiso es generar espacios donde las personas mayores puedan convivir, aprender y disfrutar de actividades que fortalezcan su bienestar físico y emocional”.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar la participación de las personas mayores mediante actividades culturales y recreativas que favorezcan su calidad de vida.

El funcionario indicó que las Brigadas Culturales buscan acercar espacios de aprendizaje y convivencia, al tiempo que reconocen la contribución de las personas mayores a la comunidad.

“A través de estas brigadas buscamos acercar la cultura y crear experiencias significativas para quienes han aportado tanto a nuestra comunidad”.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará desarrollando Brigadas Culturales y otras actividades recreativas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de fortalecer la participación comunitaria y promover el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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