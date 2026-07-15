Refuerza Seguridad Vial campaña para evitar el uso del celular al conducir

Publicidad - LB2 -

Agentes realizaron jornadas de volanteo en diversos cruceros para concientizar sobre los riesgos de las distracciones al volante.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial reforzó la campaña “Tu celular puede esperar” mediante jornadas de concientización dirigidas a automovilistas, con el objetivo de prevenir accidentes ocasionados por el uso del teléfono móvil mientras se conduce.

A través del área de Educación Vial, personal de la corporación realizó actividades de volanteo en distintos cruceros de la ciudad, entre ellos las avenidas Ejército Nacional, Paseo de la Victoria, Manuel J. Clouthier, De las Torres, Manuel Gómez Morín, Adolfo López Mateos, Niños Héroes y De los Aztecas, así como en el bulevar Zaragoza y otras vialidades de alta circulación.

“Apartar la vista del camino por unos segundos puede ocasionar un percance con consecuencias graves”.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada participaron nueve agentes viales, quienes distribuyeron material informativo e invitaron a las y los conductores a evitar cualquier tipo de distracción mientras manejan, especialmente el uso del teléfono celular.

La dependencia recordó que utilizar dispositivos móviles durante la conducción incrementa el riesgo de accidentes, por lo que recomendó atender llamadas o mensajes únicamente cuando el vehículo permanezca completamente detenido en un lugar seguro.

“La Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a utilizar el teléfono móvil únicamente cuando el vehículo permanezca completamente detenido en un sitio seguro”.

Seguridad Vial informó que estas acciones forman parte de su estrategia permanente para fomentar una mejor cultura vial, orientada a reducir la incidencia de percances y promover una conducción responsable en las calles y avenidas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.