Inicia Obras Públicas construcción de domo en el Preescolar Héroes de la Revolución

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La obra contará con una inversión superior a 3.8 millones de pesos y forma parte del presupuesto municipal 2026 para infraestructura educativa.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la construcción de un domo y una cancha en el Preescolar Héroes de la Revolución, como parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura educativa contempladas en el presupuesto municipal 2026.

El plantel se ubica entre las calles Luis G. Monzón y Grama, donde se desarrollarán las obras con una inversión de 3 millones 828 mil 483 pesos, informó el titular de la dependencia, Daniel González García.

“Este trabajo corresponde a la cartera de proyectos del presupuesto 2026”.

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El funcionario señaló que en las próximas semanas comenzará la construcción de domos en otros planteles escolares, con el propósito de ampliar la cobertura de este programa y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades académicas y recreativas.

González García destacó que la administración municipal ya concluyó la construcción de 22 domos escolares en distintos puntos de la ciudad, los cuales serán entregados oficialmente a las comunidades educativas una vez que concluya el periodo vacacional.

“Se espera que una vez que termine el periodo vacacional sean entregados oficialmente a los docentes y estudiantes”.

La Dirección General de Obras Públicas indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura educativa, mediante la construcción de espacios que permitan a niñas y niños realizar actividades al aire libre con mayor seguridad y protección frente a las condiciones climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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