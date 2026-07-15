Continuará Municipio con construcción de pozos de infiltración para mitigar encharcamientos

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La administración municipal analiza ajustes presupuestales para ampliar el programa en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal dará continuidad al programa de construcción de pozos de infiltración una vez que concluya el análisis presupuestal que permitirá ampliar estas obras en diferentes zonas de la ciudad, informó el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde señaló que, hasta el momento, la administración ha construido 56 pozos de infiltración con recursos municipales, infraestructura que, aseguró, ha contribuido a disminuir los problemas de acumulación de agua durante las lluvias en diversos sectores.

“La administración municipal ha construido 56 pozos de infiltración con recursos propios”.

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Ortiz Orpinel explicó que la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la definición de los nuevos puntos donde se desarrollarán estas obras, dando prioridad a las zonas que presentan mayores problemas por escurrimientos pluviales.

Por su parte, el director de Urbanización, Erick Ochoa, indicó que el número de nuevos pozos dependerá de la disponibilidad de recursos, por lo que actualmente se realiza un análisis para determinar las ubicaciones donde este tipo de infraestructura tendría un mayor impacto.

“Todas las obras ejecutadas por la actual administración ya contemplan este tipo de infraestructura para atender el manejo del agua pluvial”.

El presidente municipal destacó que las obras se han financiado con inversión cien por ciento municipal y afirmó que los pozos construidos han mostrado resultados favorables durante las lluvias recientes, especialmente en puntos donde anteriormente se registraban problemas recurrentes por acumulación de agua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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