Supervisa alcalde trabajos de bacheo en la colonia Galeana

Publicidad - LB2 -

El programa permanente de Obras Públicas intervendrá cuatro tramos de calles para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el sector.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel supervisó este miércoles los trabajos del programa permanente de bacheo que se realizan en la colonia Galeana, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Durante el recorrido, el alcalde informó que las labores comenzaron en la calle Belisario Domínguez y se extenderán a otras vialidades del sector, entre ellas Omitlán y Petatlán, donde dos brigadas atenderán cuatro tramos para mejorar la circulación vehicular.

“El tema del bacheo es un esquema permanente que no se ha dejado de realizar y estamos tratando de atender todas las peticiones que nos realiza la ciudadanía”.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel destacó que durante junio fueron reparados 2 mil 374 baches en cerca de 100 calles, mientras que en lo que va de julio las cuadrillas han intervenido vialidades como Rancho los Horcones, Ramón Rayón, Camino Viejo a San José, Alpiste, Ejército Nacional, Durango, Lote Bravo, Juárez-Porvenir, Gregorio M. Solís, Manuel J. Clouthier, Tecnológico y Fernando Montes de Oca, entre otras.

El director de Urbanización, Erick Ochoa, explicó que las obras en la colonia Galeana no solo buscan mejorar la superficie de rodamiento, sino también facilitar el acceso seguro a centros educativos, un espacio comunitario y una iglesia ubicados en la zona.

“Siguiendo con el programa permanente de bacheo, la Dirección General de Obras Públicas estará trabajando en la colonia Galeana, empezando en la calle Belisario Domínguez”.

El funcionario agregó que seis cuadrillas de la Dirección General de Obras Públicas trabajan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos. Asimismo, adelantó que una vez concluida la temporada de lluvias se pondrá en marcha un programa intensivo de bacheo para ampliar la cobertura de estas acciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.