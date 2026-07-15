Analizan inversión de 7.5 millones para restaurar cuatro monumentos históricos de Ciudad Juárez

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El proyecto contempla la rehabilitación de tres monumentos emblemáticos y la instalación del busto de Ifigenia Martínez en el Parque Oriente.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural analizó los avances en la gestión de recursos para el Proyecto de Restauración y Mantenimiento de Monumentos, que contempla una inversión de 7.5 millones de pesos para intervenir cuatro espacios históricos de Ciudad Juárez.

Durante una reunión con personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el coordinador de la comisión, el regidor José Mauricio Padilla, informó que el proyecto prevé trabajos de rehabilitación en los monumentos Los Indomables, La Bella Ronda y Monumento al Centenario, además de la colocación del busto de Ifigenia Martínez en el Parque Oriente.

“El proyecto contempla una inversión de 7.5 millones de pesos para la rehabilitación de cuatro espacios emblemáticos de la ciudad”.

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Las acciones incluirán la restauración de esculturas, rehabilitación de jardineras, reforestación, pintura, adecuaciones de infraestructura, limpieza de los espacios y la instalación de nuevas placas conmemorativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos sitios.

Personal de Desarrollo Urbano explicó que las placas serán fabricadas con materiales que carecen de valor comercial para su reventa, con la finalidad de reducir el riesgo de robo y actos de vandalismo.

“Las nuevas placas estarán elaboradas con materiales que no tienen valor para su reventa, con el propósito de disminuir el riesgo de robo y vandalismo”.

El regidor señaló que el proyecto busca preservar el patrimonio histórico y cultural de Ciudad Juárez, además de ofrecer espacios públicos en mejores condiciones que fortalezcan la identidad de la comunidad y funcionen como puntos de encuentro para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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