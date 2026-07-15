Lleva OMEJ jornada de limpieza y atención ciudadana a Riberas del Bravo

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Personal de la dependencia recorrió la etapa 3 de la colonia para atender solicitudes vecinales como parte del programa “Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas”.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) realizó una jornada de limpieza y volanteo en Riberas del Bravo etapa 3, como parte del programa “Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas”, con el objetivo de atender necesidades comunitarias y recuperar espacios públicos.

El director general de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, encabezó el recorrido acompañado por personal de la dependencia, donde sostuvo encuentros con vecinos para escuchar sus principales inquietudes y recibir solicitudes relacionadas con servicios públicos y el mejoramiento del entorno urbano.

“Cada una de las solicitudes será canalizada a las dependencias municipales competentes para su atención”.

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El funcionario informó que las peticiones recabadas serán turnadas a las áreas correspondientes del Gobierno Municipal, con el propósito de dar seguimiento y ofrecer respuestas a las necesidades planteadas por las familias del sector.

Como parte de las acciones previstas, se anunciaron trabajos de limpieza en parques, diques y espacios públicos, además de un programa de destilichadero para el retiro de objetos en desuso y labores de fumigación a cargo de la Dirección de Ecología.

Flores Castañeda destacó que estas jornadas buscan fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos, así como promover la colaboración entre la comunidad y las autoridades municipales para mejorar las condiciones de las colonias.

“Estas jornadas buscan fortalecer la colaboración entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, promoviendo la participación de los vecinos en el cuidado de sus espacios y la construcción de entornos más seguros y limpios”.

El programa “Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas” forma parte de una estrategia desarrollada de manera coordinada entre el Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, enfocada en la recuperación de espacios públicos, la prestación de servicios municipales y la atención directa a las necesidades de las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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