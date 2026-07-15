Acercan campamentos de verano a niñas y niños al deporte y la historia de Ciudad Juárez

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Participantes de “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026” visitaron el Estadio 20 de Noviembre y el Museo Regional Valle de Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, continúa con el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, que ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales para niñas y niños durante el periodo vacacional.

Como parte de las actividades, las y los participantes visitaron el Estadio 20 de Noviembre, donde realizaron ejercicios de activación física y convivieron con las futbolistas profesionales Denisse Valdez y Vasty Valdez, quienes compartieron su experiencia en el deporte.

“Las deportistas compartieron con los infantes parte de su experiencia en el futbol profesional, además de motivarlos a perseguir sus metas con esfuerzo, disciplina y perseverancia”.

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El programa también incluyó un recorrido por el Museo Regional Valle de Juárez, donde las y los asistentes conocieron cinco salas de exposición dedicadas a distintos momentos de la historia y el patrimonio cultural de la región, con el propósito de fortalecer su conocimiento sobre la identidad local.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, señaló que los campamentos de verano buscan brindar espacios seguros de aprendizaje y convivencia, mediante actividades que promueven el desarrollo integral de la niñez a través de la cultura, el deporte y la educación.

El funcionario destacó la colaboración del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez en la realización de las actividades recreativas, las cuales complementan la oferta formativa del programa durante el periodo vacacional.

“Estos campamentos buscan ofrecer espacios seguros de aprendizaje y convivencia durante el periodo vacacional, mediante actividades que fomentan el desarrollo integral de las infancias a través del deporte, la cultura y la educación”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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