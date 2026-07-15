Invita Educación a vecinos de Riberas del Bravo a participar en “Juárez Amanece Limpio”

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La jornada comunitaria de limpieza se realizará el 25 de julio como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana del sector.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Gobierno Municipal realizó una jornada de volanteo en la colonia Riberas del Bravo, etapa IV, para invitar a las y los habitantes a sumarse al programa “Juárez Amanece Limpio”, que busca promover la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que personal de la dependencia recorrió la colonia para distribuir material informativo y dar a conocer el calendario de actividades contempladas dentro del programa de limpieza.

“El objetivo es promover entornos más limpios y fortalecer la participación ciudadana”.

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Las acciones en Riberas del Bravo iniciaron el pasado 13 de julio y concluirán el 25 de julio con una jornada comunitaria de limpieza, programada para comenzar a las 8:00 de la mañana.

El funcionario destacó que la colaboración entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía resulta fundamental para mejorar la imagen urbana y generar mejores condiciones para las familias que habitan en este sector de la ciudad.

Además de las labores de limpieza, el programa busca fomentar una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo la participación de las y los vecinos en el mantenimiento de sus colonias.

“La colaboración entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía es fundamental para mejorar la imagen urbana y contribuir al bienestar de las familias juarenses”.

Finalmente, la Dirección de Educación reiteró la invitación a las y los habitantes de Riberas del Bravo, etapa IV, para participar en la jornada de cierre del programa y contribuir a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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